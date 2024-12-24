24 декабря 2024

Бастрыкин требует устроить проверку из-за отравления младенцев в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует провести проверку и предоставить доклад об инциденте
Александр Бастрыкин требует провести проверку и предоставить доклад об инциденте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует устроить проверку по факту возможного оказания небезопасных услуг из-за отравления девяти 10-11-месячных детей в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. Малышей госпитализировали с утренника с норовирусной инфекцией.

«Глава ведомства дал поручение и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад о ее результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Одна из мам привела на утренник ребенка, с которым за сутки до мероприятия обращалась к врачам из-за высокой температуры и рвоты, сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора. Помимо этого, дети ели запеченный картофель, сэндвичи и тарталетки с курицей из службы доставки, что недопустимо для такого возраста.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует устроить проверку по факту возможного оказания небезопасных услуг из-за отравления девяти 10-11-месячных детей в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР. Малышей госпитализировали с утренника с норовирусной инфекцией. «Глава ведомства дал поручение и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку и представить доклад о ее результатах», — говорится в telegram-канале ведомства. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Одна из мам привела на утренник ребенка, с которым за сутки до мероприятия обращалась к врачам из-за высокой температуры и рвоты, сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора. Помимо этого, дети ели запеченный картофель, сэндвичи и тарталетки с курицей из службы доставки, что недопустимо для такого возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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