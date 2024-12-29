29 декабря 2024

«Скупили только его»: екатеринбуржцы опустошают полки с легендарным продуктом. Фото

Екатеринбуржцы скупают с полок майонез ЕЖК перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Майонез стали активнее скупать перед Новым годом (архивное фото)
Майонез стали активнее скупать перед Новым годом (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в одном из магазинов «Лента» в микрорайоне ЖБИ перед новогодними праздниками скупили практически весь майонез ЕЖК (продукция Екатеринбургского «Жирового Комбината», входит в группу компаний «Русагро»). Другой майонез тоже покупают, но не так активно, сообщил читатель URA.RU.

«Весь майонез скупают. Но полки с ЕЖК, что в банках, что в дой-паках (так называется вид пакетов-упаковок для соусов — прим. URA.RU) забрали почти все. Буквально несколько штук осталось», — рассказал читатель.

Соус пользуется популярностью не только у екатеринбуржцев, но и у иногородних. Например, шеф-повар Константин Ивлев хвалил майонез ЕЖК и заявлял, что, уезжая из Екатеринбурга, берет его с собой.

Фото:

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В Екатеринбурге в одном из магазинов «Лента» в микрорайоне ЖБИ перед новогодними праздниками скупили практически весь майонез ЕЖК (продукция Екатеринбургского «Жирового Комбината», входит в группу компаний «Русагро»). Другой майонез тоже покупают, но не так активно, сообщил читатель URA.RU. «Весь майонез скупают. Но полки с ЕЖК, что в банках, что в дой-паках (так называется вид пакетов-упаковок для соусов — прим. URA.RU) забрали почти все. Буквально несколько штук осталось», — рассказал читатель. Соус пользуется популярностью не только у екатеринбуржцев, но и у иногородних. Например, шеф-повар Константин Ивлев хвалил майонез ЕЖК и заявлял, что, уезжая из Екатеринбурга, берет его с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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