В Екатеринбурге в одном из магазинов «Лента» в микрорайоне ЖБИ перед новогодними праздниками скупили практически весь майонез ЕЖК (продукция Екатеринбургского «Жирового Комбината», входит в группу компаний «Русагро»). Другой майонез тоже покупают, но не так активно, сообщил читатель URA.RU.
«Весь майонез скупают. Но полки с ЕЖК, что в банках, что в дой-паках (так называется вид пакетов-упаковок для соусов — прим. URA.RU) забрали почти все. Буквально несколько штук осталось», — рассказал читатель.
Соус пользуется популярностью не только у екатеринбуржцев, но и у иногородних. Например, шеф-повар Константин Ивлев хвалил майонез ЕЖК и заявлял, что, уезжая из Екатеринбурга, берет его с собой.
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