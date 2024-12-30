Житель Омска вновь оспаривает в суде продажу пермских «Мотовилихинских заводов»

Житель Омска Евгений Баранов уже во второй раз пытается оспорить продажу с молотка имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов» в Перми. В суде истец выступает в качестве физлица, указано в объединенной картотеке арбитража.
«Евгений Баранов вновь обратился в суд с заявлением о признании недействительными торгов по реализации имущественного комплекса ПАО „Мотовилихинские заводы“. Соответствующий документ был зарегистрирован 28 декабря», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. При этом суть претензий остается не раскрытой.
Весной этот же гражданина пытался оспорить проведение аукциона. В заявлении было указано, что конкурсный управляющий незаконно включил в состав одного из лотов шесть зданий, являющихся объектами культурного наследия. Об этом URA.RU уже писало. Тогда Баранов дело проиграл, а затем получил отказ на апелляционных слушаниях.
Основным кредитором ПАО выступала дочка госкорпорации «Ростех.» В сентябре 2023 года производитель бронетехники из Татарстана — компания «Ремдизель» выкупила имущественный комплекс обанкротившегося завода за 1,2 млрд рублей. Позже основные активы должника перешли под контроль холдинга «Технодинамика».
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