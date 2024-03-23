Физлицо оспаривает продажу активов «Мотовилихинских заводов» в Перми

В Арбитражный суд Пермского края 21 марта поступило заявление от физлица Евгения Баранова. Истец требует признать недействительными прошедшие торги по продаже активов ПАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующие документы содержатся в картотеке дел.
«Евгений Баранов в рамках банкротного дела „Мотовилихинских заводов“ требует признать недействительными прошедшие торги», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Слушание по делу состоится 15 апреля.
В прошлом году АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, специализирующиеся на производстве бронированной техники, завершило сделку по выкупу активов пермского оборонного завода. В сентябре компания приобрела имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов», потратив 1,2 млрд рублей. ПАО производит реактивные системы залпового огня. Торги, проводившиеся ранее, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок.
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