23 марта 2024
22 марта 2024

Физлицо оспаривает продажу активов «Мотовилихинских заводов» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, стелла мотовилихинские заводы
Производитель бронемашин из Набережных Челнов выкупил активы пермского завода Фото:

В Арбитражный суд Пермского края 21 марта поступило заявление от физлица Евгения Баранова. Истец требует признать недействительными прошедшие торги по продаже активов ПАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующие документы содержатся в картотеке дел.

«Евгений Баранов в рамках банкротного дела „Мотовилихинских заводов“ требует признать недействительными прошедшие торги», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Слушание по делу состоится 15 апреля.

В прошлом году АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, специализирующиеся на производстве бронированной техники, завершило сделку по выкупу активов пермского оборонного завода. В сентябре компания приобрела имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов», потратив 1,2 млрд рублей. ПАО производит реактивные системы залпового огня. Торги, проводившиеся ранее, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок.

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В Арбитражный суд Пермского края 21 марта поступило заявление от физлица Евгения Баранова. Истец требует признать недействительными прошедшие торги по продаже активов ПАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующие документы содержатся в картотеке дел. «Евгений Баранов в рамках банкротного дела „Мотовилихинских заводов“ требует признать недействительными прошедшие торги», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Слушание по делу состоится 15 апреля. В прошлом году АО «Ремдизель» из Набережных Челнов, специализирующиеся на производстве бронированной техники, завершило сделку по выкупу активов пермского оборонного завода. В сентябре компания приобрела имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов», потратив 1,2 млрд рублей. ПАО производит реактивные системы залпового огня. Торги, проводившиеся ранее, дважды не состоялись из-за отсутствия заявок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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