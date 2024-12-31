В Екатеринбурге потеплеет, а затем резко похолодает

В Екатеринбурге днем 2 января сохранится низкая температура до -3 градусов, а 3 января потеплеет до +2 градусов. Однако уже 6 января столбик термометра опустится до -7 градусов, об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
Днем 3 января пройдет слабый снег, ночью температура составит -6 градусов, днем +2 градусов. К 4 января ночью потеплеет до -1 градуса, а днем без осадков и +1 градус, говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
5 января плюсовая температура продержится днем (до +2 градусов), возможен снег. А 6 января столбик термометра упадет до -7 градусов днем, но без осадков, температура ночью составит -10 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!