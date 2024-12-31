31 декабря 2024

В Екатеринбурге потеплеет, а затем резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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5 января воздух прогреется до +2 градусов
5 января воздух прогреется до +2 градусов Фото:

В Екатеринбурге днем 2 января сохранится низкая температура до -3 градусов, а 3 января потеплеет до +2 градусов. Однако уже 6 января столбик термометра опустится до -7 градусов, об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Днем 3 января пройдет слабый снег, ночью температура составит -6 градусов, днем +2 градусов. К 4 января ночью потеплеет до -1 градуса, а днем без осадков и +1 градус, говорится в telegram-канале Гидрометцентра. 

5 января плюсовая температура продержится днем (до +2 градусов), возможен снег. А 6 января столбик термометра упадет до -7 градусов днем, но без осадков, температура ночью составит -10 градусов.

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В Екатеринбурге днем 2 января сохранится низкая температура до -3 градусов, а 3 января потеплеет до +2 градусов. Однако уже 6 января столбик термометра опустится до -7 градусов, об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. Днем 3 января пройдет слабый снег, ночью температура составит -6 градусов, днем +2 градусов. К 4 января ночью потеплеет до -1 градуса, а днем без осадков и +1 градус, говорится в telegram-канале Гидрометцентра.  5 января плюсовая температура продержится днем (до +2 градусов), возможен снег. А 6 января столбик термометра упадет до -7 градусов днем, но без осадков, температура ночью составит -10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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