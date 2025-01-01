Установлена личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Правоохранительные органы США идентифицировали водителя, предположительно совершившего наезд на пешеходов в Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«По предварительной информации, подозреваемым оказался 42-летний Шамсуд Дим Джаббар», — сообщили три высокопоставленных источника NBC News.
Автомобиль был арендован через онлайн-сервис. Услуга предоставляет возможность брать машины непосредственно у владельцев.
Ранее стало известно, что водителя, убившего 10 человек в Новом Орлеане, застрелила полиция. Террорист был застрелен, когда вышел из своего грузовика, вооруженный автоматом. По меньшей мере двое полицейских также получили огнестрельные ранения.
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