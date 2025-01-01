Установлена личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

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Подозреваемый в теракте арендовал пикап через специальный сервис (фото из архива)
Подозреваемый в теракте арендовал пикап через специальный сервис (фото из архива) Фото:

Правоохранительные органы США идентифицировали водителя, предположительно совершившего наезд на пешеходов в Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По предварительной информации, подозреваемым оказался 42-летний Шамсуд Дим Джаббар», — сообщили три высокопоставленных источника NBC News.

Автомобиль был арендован через онлайн-сервис. Услуга предоставляет возможность брать машины непосредственно у владельцев.

Ранее стало известно, что водителя, убившего 10 человек в Новом Орлеане, застрелила полиция. Террорист был застрелен, когда вышел из своего грузовика, вооруженный автоматом. По меньшей мере двое полицейских также получили огнестрельные ранения.

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Правоохранительные органы США идентифицировали водителя, предположительно совершившего наезд на пешеходов в Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC News. «По предварительной информации, подозреваемым оказался 42-летний Шамсуд Дим Джаббар», — сообщили три высокопоставленных источника NBC News. Автомобиль был арендован через онлайн-сервис. Услуга предоставляет возможность брать машины непосредственно у владельцев. Ранее стало известно, что водителя, убившего 10 человек в Новом Орлеане, застрелила полиция. Террорист был застрелен, когда вышел из своего грузовика, вооруженный автоматом. По меньшей мере двое полицейских также получили огнестрельные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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