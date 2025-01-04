Средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Средствами ПВО сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — сообщило российское оборонное ведомство. Информацию об этом представители Минобороны выложили в своем telegram-канале.
В ноябре 2024 года глава Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила разрешение от главы США Джо Байдена на использование дальнобойного оружия против России. По информации, предоставленной украинским лидером, Вооруженные Силы Украины обладают ракетами ATACMS, которые «будут задействованы для уменьшения военного потенциала Российской Федерации». Что произошло после — в материале URA.RU.
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