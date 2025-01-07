07 января 2025

В Екатеринбурге к больнице, где горела крыша, срочно съехались пожарные. Видео

В центре Екатеринбурга сработала пожарная тревога в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
К зданию больницы приехали несколько пожарных машин Фото:

В центре Екатеринбурга — на улице Братьев Быковых — к зданию ЦГБ №3 съехались пожарные машины, информация об этом появилась в соцсетях.

«Ложное срабатывание сигнализации. На место прибыли пожарные подразделения. Признаков возгорания не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В конце ноября при «третьей» горбольнице загорелось здание поликлиники №2. Площадь пожара на крыше составила 300 квадратных метров. Тогда пострадали два человека.

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В центре Екатеринбурга — на улице Братьев Быковых — к зданию ЦГБ №3 съехались пожарные машины, информация об этом появилась в соцсетях. «Ложное срабатывание сигнализации. На место прибыли пожарные подразделения. Признаков возгорания не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В конце ноября при «третьей» горбольнице загорелось здание поликлиники №2. Площадь пожара на крыше составила 300 квадратных метров. Тогда пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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