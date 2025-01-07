К зданию больницы приехали несколько пожарных машин
В центре Екатеринбурга — на улице Братьев Быковых — к зданию ЦГБ №3 съехались пожарные машины, информация об этом появилась в соцсетях.
«Ложное срабатывание сигнализации. На место прибыли пожарные подразделения. Признаков возгорания не обнаружили», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В конце ноября при «третьей» горбольнице загорелось здание поликлиники №2. Площадь пожара на крыше составила 300 квадратных метров. Тогда пострадали два человека.
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