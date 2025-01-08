Психолог назвал «правильную» дату прощания с новогодней елкой

У людей, которые не убирают новогоднюю елку до апреля, могут наблюдаться признаки «постпраздничного депрессивного расстройства» или «праздничной зависимости». Об этом рассказал психолог Станислав Самбурский.
«Это состояние, когда человек не может принять конец праздника и продолжает жить в иллюзии. Такие люди не хотят возвращаться на надоевшую работу, хотят хотя бы в мыслях остаться в празднике <...> Елка помогает им избегать реальности», — рассказал Самбурский. Его слова передает «Газета.Ru».
По словам психолога, подобное расстройство часто является следствием неудовлетворенности собой или своей жизнью. Скучная работа, неразрешенные вопросы, персональные разногласия и невоплощенные амбиции заставляют человека уклоняться от реальности, а новогодняя елка в этом помогает.
Самбурский подчеркнул, что убирать елку, с эмоциональной точки зрения, значит закрывать период праздников, переходя к обычной жизни. Если убирать ее слишком рано, можно расстроиться от того, что праздники закончились. Если же убрать дерево слишком поздно, можно потерять интерес к празднику, который будет в следующем году.
Эксперт отметил, что нерешенные проблемы только будут усугубляться. Таким образом они приведут к еще большему снижению работоспособности и мотивации. По его словам, необходимо сразу уделять внимание профилактике и лечению подобных случаев.
Ранее астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала, в какие даты рекомендуется убирать атрибуты праздника. Согласно ее мнению, именно 9, 14, 21 и 26 января нужно сворачивать гирлянды и убирать елку.
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