«Гаражная война» на окраине Екатеринбурга обернулась крупными долгами

В Екатеринбурге вогнали в крупные долги гаражный кооператив №272

09 января 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Суды между членами ГСК длятся уже несколько лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Большой екатеринбургский гаражно-строительный кооператив (ГСК) №272 на улице Мраморской, 1 вогнали в крупные долги. Это стало результатом многолетнего противостояния председателей ГСК, которые спорят о законности регистрации боксов. Подробнее — в материале URA.RU. «У нас долг около полуторамиллиона рублей. 200 тысяч — налоги, еще 150 тысяч мы должны за электричество. А основной долг — чуть больше миллиона — за судебные расходы. Из этого мы выплатили совсем малую часть: собрали взносы и заплатили», — рассказал URA.RU действующий председатель ГСК-272 Андрей Бедрин. Статья по теме На окраине Екатеринбурга развернулась «гаражная война» С 2019 года он пытается доказать незаконность регистрации некоторых боксов, стоящих на земле ГСК. В махинациях Бедрин обвинил Александра Коровкина (возглавлял кооператив в 2011—2012 годах). Последний отстоял свою правоту в судах: он предъявил копию протокола собрания членов ГСК от 1998 года, где указано, что боксы были возведены без нарушений. Но Бедрин уверен, что протокол — поддельный. «Никто из членов ГСК даже не видел его и не знал про это собрание. Мы приносили доказательства, что такого собрания не было. А некоторые люди, что указаны в протоколе, тогда еще не являлись членами ГСК — они появились позже. Но вот уже который год суды встают на сторону Коровкина», — жаловался ранее председатель. Кроме того, он считает, что Коровкин якобы намеренно втягивает ГСК в судебные разбирательства, чтобы обанкротить. Сам Коровкин это опровергает. «[В свое время] боксы остались незарегистрированными из-за тогдашнего председателя. Он обязан был решить этот вопрос. Сейчас [управление] ГСК просто должно было согласиться с требованиями и помочь людям с оформлением этих боксов. А тут все наоборот: ГСК яростно сражается с этими законными требованиями и несет потери, ведь суды выступают в пользу истцов. И таких процессов — десятки. Я был первым, кто смог через суд зарегистрировать гараж. После этого по моему примеру пошли остальные», — говорил Коровкин. Подробнее о «гаражной войне» — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большой екатеринбургский гаражно-строительный кооператив (ГСК) №272 на улице Мраморской, 1 вогнали в крупные долги. Это стало результатом многолетнего противостояния председателей ГСК, которые спорят о законности регистрации боксов. Подробнее — в материале URA.RU. «У нас долг около полуторамиллиона рублей. 200 тысяч — налоги, еще 150 тысяч мы должны за электричество. А основной долг — чуть больше миллиона — за судебные расходы. Из этого мы выплатили совсем малую часть: собрали взносы и заплатили», — рассказал URA.RU действующий председатель ГСК-272 Андрей Бедрин. С 2019 года он пытается доказать незаконность регистрации некоторых боксов, стоящих на земле ГСК. В махинациях Бедрин обвинил Александра Коровкина (возглавлял кооператив в 2011—2012 годах). Последний отстоял свою правоту в судах: он предъявил копию протокола собрания членов ГСК от 1998 года, где указано, что боксы были возведены без нарушений. Но Бедрин уверен, что протокол — поддельный. «Никто из членов ГСК даже не видел его и не знал про это собрание. Мы приносили доказательства, что такого собрания не было. А некоторые люди, что указаны в протоколе, тогда еще не являлись членами ГСК — они появились позже. Но вот уже который год суды встают на сторону Коровкина», — жаловался ранее председатель. Кроме того, он считает, что Коровкин якобы намеренно втягивает ГСК в судебные разбирательства, чтобы обанкротить. Сам Коровкин это опровергает. «[В свое время] боксы остались незарегистрированными из-за тогдашнего председателя. Он обязан был решить этот вопрос. Сейчас [управление] ГСК просто должно было согласиться с требованиями и помочь людям с оформлением этих боксов. А тут все наоборот: ГСК яростно сражается с этими законными требованиями и несет потери, ведь суды выступают в пользу истцов. И таких процессов — десятки. Я был первым, кто смог через суд зарегистрировать гараж. После этого по моему примеру пошли остальные», — говорил Коровкин. Подробнее о «гаражной войне» — в отдельном материале URA.RU.