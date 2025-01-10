Насколько сильна магнитная буря 11 января 2025: чем она опасна

Новый год только начался, а космическая погода уже готовит нам испытания. По прогнозам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 11 января 2025 года ожидается умеренная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих людей. Подробнее о том, что такое магнитные бури, чем они вызваны и как подготовиться к геомагнитным возмущениям — в материале URA.RU.
Солнечная активность 10 января 2025 года
В пятницу 10 января 2025 года на Солнце произошла вспышка класса М1.1, которая началась в 3:18, достигла максимума в 3:26 и завершилась к 3:33 по московскому времени. Хотя эта вспышка относится к среднему классу, она все же может оказать влияние на геомагнитную обстановку Земли.
Прогноз магнитных бурь на 11 января 2025 года
Несмотря на то, что солнечная вспышка 10 января была относительно небольшой, специалисты прогнозируют, что 11 и 12 января геомагнитный фон будет возмущенным. Ожидаются колебания геомагнитной активности до 3 баллов по шкале Kp-индекса. Это означает, что в эти дни ожидается умеренная геомагнитная буря.
Что такое магнитные бури и как они влияют на самочувствие
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Во время магнитных бурь в околоземное пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.
Хотя влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор является предметом научных дискуссий, многие люди, особенно метеочувствительные, отмечают ухудшение самочувствия в период геомагнитных возмущений. Наиболее частые симптомы включают:
- головные боли и мигрени
- скачки артериального давления
- учащенное сердцебиение
- нарушения сна
- повышенную утомляемость и слабость
- раздражительность и перепады настроения
Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем более остро реагируют на магнитные бури и должны быть особенно внимательны к своему здоровью в эти дни.
Как подготовиться к магнитной буре 11 января 2025 года
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури 11 января, специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:
- Соблюдайте режим дня, обеспечьте себе полноценный отдых и сон.
- Избегайте стрессовых ситуаций и эмоциональных перегрузок.
- Ограничьте физические нагрузки и тяжелый физический труд.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей.
- Пейте достаточное количество воды для поддержания водного баланса организма.
- Откажитесь от вредных привычек, жирной и острой пищи, ограничьте потребление кофеина и алкоголя.
- Примите успокаивающие травяные чаи или легкие седативные средства, если чувствуете тревогу или раздражительность.
- Контролируйте артериальное давление и при необходимости принимайте назначенные врачом препараты.
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