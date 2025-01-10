Три человека стали жертвами энергетического кризиса в Приднестровье

Три жителя Приднестровья погибли от огня и угарного газа из-за того, что неправильно пользовались печами и электрооборудованием. Прибегать к использованию этих средств они вынуждены из-за энергетического кризиса. Об этом сообщили в оперштабе при президенте Приднестровья Вадиме Красносельском.
«За девять дней текущего года в пожарную службу поступило три десятка сообщений о возгораниях. Две трети пожаров случилось из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования. Есть двое погибших в огне и один человек, умерший от отравления продуктами горения от газовой колонки», — следует из сообщения, его текст передает ТАСС.
С начала 2025 года сотрудники противопожарных служб осуществили около четырех тысяч рейдов для обследования отопительных приборов. Таким образом в непризнанной республике предотвращают чрезвычайные происшествия, заявили в оперштабе.
Жители Приднестровья столкнулись с энергетическим кризисом после того, как Украина отказалась от транзита российского газа в Европу. В настоящий момент в непризнанной республике более 50 тысяч человек остались без отопления и газа, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что также в газовом кризисе в Приднестровье виновна Молдавия — местная компания «Молдовагаз» отказалась от выплаты задолженности перед «Газпромом».
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