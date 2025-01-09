Песков — URA.RU: Украина и Молдавия лишили Приднестровье газа из РФ

Украина и Молдавия лишили Приднестровье российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которого и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения украинских властей и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — заявил Песков.
В Приднестровье осложняется ситуация из-за прекращения поставок российского газа в связи с закрытием транзита через Украину. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, республика находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России.
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