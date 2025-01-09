Песков — URA.RU: Украина и Молдавия лишили Приднестровье газа из РФ

Песков: Украина и Молдавия лишили Приднестровье газа из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле заявили, что Приднестровье из-за Украины и Молдавии лишилось российского газа
В Кремле заявили, что Приднестровье из-за Украины и Молдавии лишилось российского газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Украина и Молдавия лишили Приднестровье российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которого и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения украинских властей и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — заявил Песков.

В Приднестровье осложняется ситуация из-за прекращения поставок российского газа в связи с закрытием транзита через Украину. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, республика находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина и Молдавия лишили Приднестровье российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которого и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения украинских властей и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — заявил Песков. В Приднестровье осложняется ситуация из-за прекращения поставок российского газа в связи с закрытием транзита через Украину. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, республика находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...