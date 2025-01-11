11 января 2025

Бастрыкин взял на контроль поножовщину с участием челябинского подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании уголовного дела
Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В Челябинске в квартире по улице Марченко, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес удары ножом сожительнице. 14-летний сын потерпевшей попытался защитить мать, но тоже получил ножевые ранения. Бастрыкин дал поручение и.о . руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства.

Поножовщину в Челябинске ранее устроил 42-летний житель. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Потерпевшим своевременно была оказана медпомощь.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В Челябинске в квартире по улице Марченко, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес удары ножом сожительнице. 14-летний сын потерпевшей попытался защитить мать, но тоже получил ножевые ранения. Бастрыкин дал поручение и.о . руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства. Поножовщину в Челябинске ранее устроил 42-летний житель. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Потерпевшим своевременно была оказана медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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