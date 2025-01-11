Бастрыкин взял на контроль поножовщину с участием челябинского подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство женщины и ее несовершеннолетнего сына в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В Челябинске в квартире по улице Марченко, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес удары ножом сожительнице. 14-летний сын потерпевшей попытался защитить мать, но тоже получил ножевые ранения. Бастрыкин дал поручение и.о . руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства.
Поножовщину в Челябинске ранее устроил 42-летний житель. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Потерпевшим своевременно была оказана медпомощь.
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