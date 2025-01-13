В Свердловской области за три месяца (с ноября 2024 года по январь) было опубликовано более 200 вакансий с предложениями о работе в китайских компаниях, дилеров китайских компаний в России, а также тех, кто ведет деятельность на территории страны. Аналитикой с URA.RU поделились в компании hh.ru.
«Чаще всего работодатели ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами (24% от всех вакансий), менеджеров по логистике (11%)», — говорится в исследовании. Особой популярностью пользуется сфера перевозок (18%). Работу с промышленным оборудованием, станками, комплектующими предлагают в 15% вакансий.
Руководителю закупок, которому нужно будет сотрудничать с поставщиками КНР, вести прайс и организовывать международные перевозки, обещают заработную плату от 300 тысяч рублей. Требований к кандидату немного: знание стандартов торговли и опыт работы с каталогом запчастей.
Менеджер по международной логистике может получать до 400 тысяч рублей (до вычета налогов). Офис компании располагается в нескольких городах, в том числе в Екатеринбурге и Шанхае.
Также одни из самых высоких зарплат предлагают водителям-международникам (до 300 тысяч) им придется ездить в Алашанькоу — городской уезд в КНР, переводчику (до 150 тысяч), специалистам по возврату НДС в КНР (до 140 тысяч), продукт-менеджерам по станкостроению (от 150 тысяч).
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