В метро Екатеринбурга сломался поезд, десятки людей покинули вагоны. Видео

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Некоторые люди остались, чтобы дождаться другого состава (архивное фото)
Некоторые люди остались, чтобы дождаться другого состава (архивное фото) Фото:

В метро Екатеринбурга сломался поезд, следовавший в сторону проспект Космонавтов. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Когда состав прибыл на станцию „Машиностроителей“, двери открывались и закрывались произвольно. Так происходило на протяжении минут пяти. Это же повторилось на „Уралмаше“. В итоге по громкоговорителю объявили, что „состав неисправен, просьба покинуть вагоны“. Людям пришлось выйти», — поделился собеседник.

По его словам, сломанный состав поехал дальше без пассажиров. Чтобы узнать о причинах поломки, URA.RU обратилось в мэрию. В администрации попросили время для выяснения обстоятельств инцидента. Фактурный комментарий будет опубликован, как только поступит.

Ранее URA.RU рассказывало, что несколько дней назад на линию вывели два новых состава, которые реконструировали в Санкт-Петербурге. Это должно снизить время ожидания поездов в подземке.

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В метро Екатеринбурга сломался поезд, следовавший в сторону проспект Космонавтов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Когда состав прибыл на станцию „Машиностроителей“, двери открывались и закрывались произвольно. Так происходило на протяжении минут пяти. Это же повторилось на „Уралмаше“. В итоге по громкоговорителю объявили, что „состав неисправен, просьба покинуть вагоны“. Людям пришлось выйти», — поделился собеседник. По его словам, сломанный состав поехал дальше без пассажиров. Чтобы узнать о причинах поломки, URA.RU обратилось в мэрию. В администрации попросили время для выяснения обстоятельств инцидента. Фактурный комментарий будет опубликован, как только поступит. Ранее URA.RU рассказывало, что несколько дней назад на линию вывели два новых состава, которые реконструировали в Санкт-Петербурге. Это должно снизить время ожидания поездов в подземке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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