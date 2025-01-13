В метро Екатеринбурга сломался поезд, следовавший в сторону проспект Космонавтов. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Когда состав прибыл на станцию „Машиностроителей“, двери открывались и закрывались произвольно. Так происходило на протяжении минут пяти. Это же повторилось на „Уралмаше“. В итоге по громкоговорителю объявили, что „состав неисправен, просьба покинуть вагоны“. Людям пришлось выйти», — поделился собеседник.
По его словам, сломанный состав поехал дальше без пассажиров. Чтобы узнать о причинах поломки, URA.RU обратилось в мэрию. В администрации попросили время для выяснения обстоятельств инцидента. Фактурный комментарий будет опубликован, как только поступит.
Ранее URA.RU рассказывало, что несколько дней назад на линию вывели два новых состава, которые реконструировали в Санкт-Петербурге. Это должно снизить время ожидания поездов в подземке.
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