В Челябинске выставлены на продажу автографы певца Юрия Шатунова, экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, а также актера Олега Янковского. Самым дорогим лотом является открытка с автографией Янковского, стоимостью 6,5 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе сервиса «Авито Товары».
«Открытка с автографом исполнителя таких хитов как „Белые розы“ и „Седая ночь“ Юрия Шатунова продается в Челябинске за пять тысяч рублей. В объявлении указано, что автограф получен на одном из концертов. Автограф актера Олега Янковского, известного по работам в фильмах „Тот самый Мюнхгаузен“ и „Обыкновенное чудо“ продается за 6,5 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе сервиса.
В объявлении о продаже подписи Янковского указано, что на открытке также расписался актер Станислав Любшин. Отмечено, что с 1975 года карточка осталась в отличном состоянии. Автограф Елены Темниковой продается на «Авито» всего за 537 рублей. Как сообщили в пресс-службе, коллекционеры могут найти и другие интересные лоты, включая джерси с автографами ХК «Трактор», стоимость которого достигает восьми тысяч рублей.
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