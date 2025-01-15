Мэр отчитался об уборке снега на улицах Перми

Мэр Перми Эдуард Соснин отчитался об уборке снега на улицах города. В рамках инспекционной проверки глава проконтролировал работу подрядчиков в двух районах.
«Продолжаю проверки уборки снега в Перми. Сегодня проконтролировал работу городских служб в Дзержинском и Индустриальном районах. Поручил МКУ „Содержание объектов благоустройства“ привлекать дополнительную технику — такая возможность у подрядчиков есть», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Ранее жители Перми и других городов края пожаловались на качество уборки снега. Из-замассовых сообщений о недостатках при содержании улиц прокуратура Перми организовала проверку. Позже пермские власти опровергли плохую уборку снега, заявив, что центральные улицы убирались эффективно и своевременно, заявили.
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