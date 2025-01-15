15 января 2025

Мэр отчитался об уборке снега на улицах Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр поручил при необходимости привлекать дополнительную технику
Мэр поручил при необходимости привлекать дополнительную технику Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин отчитался об уборке снега на улицах города. В рамках инспекционной проверки глава проконтролировал работу подрядчиков в двух районах.

«Продолжаю проверки уборки снега в Перми. Сегодня проконтролировал работу городских служб в Дзержинском и Индустриальном районах. Поручил МКУ „Содержание объектов благоустройства“ привлекать дополнительную технику — такая возможность у подрядчиков есть», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Ранее жители Перми и других городов края пожаловались на качество уборки снега. Из-замассовых сообщений о недостатках при содержании улиц прокуратура Перми организовала проверку. Позже пермские власти опровергли плохую уборку снега, заявив, что центральные улицы убирались эффективно и своевременно, заявили.

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Мэр Перми Эдуард Соснин отчитался об уборке снега на улицах города. В рамках инспекционной проверки глава проконтролировал работу подрядчиков в двух районах. «Продолжаю проверки уборки снега в Перми. Сегодня проконтролировал работу городских служб в Дзержинском и Индустриальном районах. Поручил МКУ „Содержание объектов благоустройства“ привлекать дополнительную технику — такая возможность у подрядчиков есть», — написал Соснин в своем telegram-канале. Ранее жители Перми и других городов края пожаловались на качество уборки снега. Из-замассовых сообщений о недостатках при содержании улиц прокуратура Перми организовала проверку. Позже пермские власти опровергли плохую уборку снега, заявив, что центральные улицы убирались эффективно и своевременно, заявили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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