В ХМАО дорожники изменили движение по зимникам из-за погодных аномалий

Движение по автозимнику в село Батово (Ханты-Мансийский район) будет проходить через ледяную переправу компании «Конданефть» из-за открытой полыньи на Иртыше. Также маршрут изменен на подъезде к деревне Чембакчино, этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с тем, что на зимней автомобильной дороге межмуниципального значения „Сибирский — Батово“ в створе ледовой переправы через реку Иртыш не замерзает открытая полынья, движение транспортных средств в Батово организовано через ледовую переправу акционерного общества „Нефтяная компания ‚Конданефть‘ с продолжением трассы автозимника до переправы протяженностью 6,160 км“, — сообщает telegram-канал. Автозимник работает с 16 января.
Движение из-за незамерзающего Иртыша также изменено на автодороге «Подъезд к деревне Чембакчино в Ханты-Мансийском районе. Она будет проходить от 98 километра трассы регионального значения „Иртыш“ до населенного пункта.
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