15 января 2025

В ХМАО дорожники изменили движение по зимникам из-за погодных аномалий

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по зимникам изменено из-за полыньи на Иртыше
Движение по зимникам изменено из-за полыньи на Иртыше Фото:

Движение по автозимнику в село Батово (Ханты-Мансийский район) будет проходить через ледяную переправу компании «Конданефть» из-за открытой полыньи на Иртыше. Также маршрут изменен на подъезде к деревне Чембакчино, этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с тем, что на зимней автомобильной дороге межмуниципального значения „Сибирский — Батово“ в створе ледовой переправы через реку Иртыш не замерзает открытая полынья, движение транспортных средств в Батово организовано через ледовую переправу акционерного общества „Нефтяная компания ‚Конданефть‘ с продолжением трассы автозимника до переправы протяженностью 6,160 км“, — сообщает telegram-канал. Автозимник работает с 16 января.

Движение из-за незамерзающего Иртыша также изменено на автодороге «Подъезд к деревне Чембакчино в Ханты-Мансийском районе. Она будет проходить от 98 километра трассы регионального значения „Иртыш“ до населенного пункта.

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Движение по автозимнику в село Батово (Ханты-Мансийский район) будет проходить через ледяную переправу компании «Конданефть» из-за открытой полыньи на Иртыше. Также маршрут изменен на подъезде к деревне Чембакчино, этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с тем, что на зимней автомобильной дороге межмуниципального значения „Сибирский — Батово“ в створе ледовой переправы через реку Иртыш не замерзает открытая полынья, движение транспортных средств в Батово организовано через ледовую переправу акционерного общества „Нефтяная компания ‚Конданефть‘ с продолжением трассы автозимника до переправы протяженностью 6,160 км“, — сообщает telegram-канал. Автозимник работает с 16 января. Движение из-за незамерзающего Иртыша также изменено на автодороге «Подъезд к деревне Чембакчино в Ханты-Мансийском районе. Она будет проходить от 98 километра трассы регионального значения „Иртыш“ до населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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