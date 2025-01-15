Югорчанин Николай Трифанов, участник «Клуба любителей бега» из Нягани пробежал шестичасовой экстремальный забег «Полюс Холода — Оймякон» 2025 в Якутии. Он выбрал самую сложную дистанцию в пятьдесят километров, и его не остановил даже мороз в -50 градусов.
«Наш одноклубник Николай Трифанов, пробежал экстремальный забег „Полюс Холода — Оймякон“ 2025, республика Саха (Якутия). Николай выбрал самую сложную дистанцию в пятьдесят километров. Финишировал с отличным результатом 6:04:56, учитывая, что температура воздуха опускалась до -50°С и занял III место», — говорится на странице «Клуба любителей бега» из Нягани в соцсети Вконтакте.
Забег был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 50 спортсменов из 16 регионов России, и Николай был единственным участником от Югры.
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