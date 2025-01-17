СК: видео с поджогом вертолета в Остафьево опубликовали от имени ГУР Украины

Поджигатели вертолета на аэродроме Остафьево записали свои действия на видео и разместили его в мессенджере, выдав за сообщение от главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
«Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени главного управления разведки Украины», — сказал Козлов в разговоре с РИА Новости. По его словам, злоумышленники работали по указанию неустановленного лица в интересах Киева.
В апреле 2024 года на аэродроме Остафьево, расположенном в Новой Москве, был совершен поджог вертолета. Дорогомиловский суд сообщил о задержании пяти человек, обвиняемых в террористической деятельности. Среди арестованных оказался организатор преступления Станислав Хамидулин, которого, по утверждениям следствия, завербовали украинские спецслужбы. Об этом писал «Царьград».
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