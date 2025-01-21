Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с жительницей Ханты-Мансийска Татьяной Зубковой, бывшей несовершеннолетней узницей концлагеря. Главу округа сопровождали юные участники «Движения первых».
«Татьяна Кирилловна через свою личную историю, историю своей семьи рассказала об истории всей страны. На основе нашего разговора ребята подготовят видеосюжет о жизни ветерана, которым поделятся со своими сверстниками. Ролик будет также транслироваться на тематических школьных мероприятиях и в социальных сетях», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Ветеран подарила побывавшему в гостях губернатору плетеную корзинку ручной работы. Он пообещал поставить сувенир в своем рабочем кабинете.
Кухарук также призвал окружное правительство и руководителей муниципалитетов ХМАО встретиться лично с ветеранами и оказать им необходимую помощь. «Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет наполнен встречами с нашими ветеранами, тружениками тыла, жителями и защитниками блокадного Ленинграда, бывшими узниками концлагерей», — добавил он.
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