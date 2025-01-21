МВД отчиталось о резком снижении преступности среди мигрантов в Пермском крае

В 2024 году в Прикамье на 28,9 % снизился уровень тяжкой бытовой преступности. На треть сократилось количество убийств, совершенных на бытовой почве. Данные озвучены на коллегии ГУ МВД по Пермскому краю по итогам оперативно-служебной деятельности за 2024 год, сообщается на сайте главка.
«Работа по соблюдению миграционного законодательства в РФ на 57,5 % снизила количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Профилактические мероприятия среди 67 тысяч иностранцев выявили 6,5 тысяч нарушений, совершенных ими в сфере миграционного контроля, за пределы страны выдворены 889 человек», — говорится на сайте регионального МВД.
За 2024 год правоохранительными органами раскрыто более 18,5 тысяч преступлений, из которых почти 4,8 тысяч — тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 97,5 % убийств, 99,7 % фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 98,9 % разбойных нападений, 100 % изнасилований, 65,6 % квартирных краж. В минувшем году в борьбе с незаконным изготовлением наркотиков ликвидированы две лаборатории, изъято 190 кг сырья и 28,5 кг мефедрона.
Сотрудники полиции выявили 50 преступных эпизодов, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов на территории края. Количество незаконных рубок сократилось на четверть, при этом их раскрываемость превысила общероссийские показатели и среднее значение по Приволжскому федеральному округу. На 12,1 % снизилось количество погибших в ДТП людей. Общее количество ДТП с погибшими и пострадавшими сократилось на 1,9%.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава Следкома России Александр Бастрыкин раскритиковал работу пермских следователей СУ СК. В частности, недовольство главы ведомства вызвал рост числа обращений, связанных с мигрантами в Перми и поселке Майский.
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