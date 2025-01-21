В Коркино у супругов изъяли контрабанду сигарет на миллион рублей

В Коркино Челябинской области полиция изъяла у супругов контрабандные сигареты на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«По информации УЭБиПК областного главка МВД подтверждена причастность к противоправным деяниям 52-летней жительницы Коркино, которая в составе организованной группы с другими лицами в период с начала 2024 года сбывала табачные изделия. В ходе обысков сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что полицейские выявили супружескую пару, которая по звонку продавала немаркированные табачные изделия доверенным лицам. Возбуждено уголовное дело.
В Коркино продолжаются проверки соблюдения законодательства, в том числе цыганами, после убийства таксистки и последующих погромов. Об этом сообщил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев.
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