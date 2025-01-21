21 января 2025

В Коркино у супругов изъяли контрабанду сигарет на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выявила супругов, которые хранили более 31 тысячи единиц немаркированного табака
Полиция выявила супругов, которые хранили более 31 тысячи единиц немаркированного табака Фото:

В Коркино Челябинской области полиция изъяла у супругов контрабандные сигареты на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По информации УЭБиПК областного главка МВД подтверждена причастность к противоправным деяниям 52-летней жительницы Коркино, которая в составе организованной группы с другими лицами в период с начала 2024 года сбывала табачные изделия. В ходе обысков сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что полицейские выявили супружескую пару, которая по звонку продавала немаркированные табачные изделия доверенным лицам. Возбуждено уголовное дело.

В Коркино продолжаются проверки соблюдения законодательства, в том числе цыганами, после убийства таксистки и последующих погромов. Об этом сообщил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев.

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В Коркино Челябинской области полиция изъяла у супругов контрабандные сигареты на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «По информации УЭБиПК областного главка МВД подтверждена причастность к противоправным деяниям 52-летней жительницы Коркино, которая в составе организованной группы с другими лицами в период с начала 2024 года сбывала табачные изделия. В ходе обысков сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что полицейские выявили супружескую пару, которая по звонку продавала немаркированные табачные изделия доверенным лицам. Возбуждено уголовное дело. В Коркино продолжаются проверки соблюдения законодательства, в том числе цыганами, после убийства таксистки и последующих погромов. Об этом сообщил руководитель полицейского главка региона Сергей Космачев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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