Тетрапак в грохотки для яиц начнут перерабатывать в Челябинске. Фото

22 января 2025 в 14:17 Размер текста - 17 +

Переработка тетрапака в грохотки снизит объемы отходов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске начнут перерабатывать тетрапак в экологичные упаковки для яиц. Новую производственную линия приобрело одно из предприятий региона, сообщила 22 января пресс-служба министерства экологии Челябинской области. «Одно из предприятий региона приобрело новую производственную линию, которая сможет извлекать целлюлозу из тетрапака и производить из нее экологичные грохотки. Из оставшегося материала будут изготовлены специальные гранулы — полиал, которым найдут применение в дорожном строительстве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канал. Мощность производства по входящему потоку тетрапака составит 900 тонн в месяц. Подобных заводов ранее в Челябинской области не было. Запуск производство позволит сократить объемы отходов, пояснил министр экологии региона Игорь Гилев. Россиянам ранее рассказали, как выбрасывать мусор, не убивая планету. Эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал URA.RU, что от использования полиэтиленовых пакетов, тетрапака и одноразовой посуды лучше отказаться. Заводов по переработке тетрапака в России не так много Telegram-канал «Минэко 74. Об экологии официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начнут перерабатывать тетрапак в экологичные упаковки для яиц. Новую производственную линия приобрело одно из предприятий региона, сообщила 22 января пресс-служба министерства экологии Челябинской области. «Одно из предприятий региона приобрело новую производственную линию, которая сможет извлекать целлюлозу из тетрапака и производить из нее экологичные грохотки. Из оставшегося материала будут изготовлены специальные гранулы — полиал, которым найдут применение в дорожном строительстве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канал. Мощность производства по входящему потоку тетрапака составит 900 тонн в месяц. Подобных заводов ранее в Челябинской области не было. Запуск производство позволит сократить объемы отходов, пояснил министр экологии региона Игорь Гилев. Россиянам ранее рассказали, как выбрасывать мусор, не убивая планету. Эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал URA.RU, что от использования полиэтиленовых пакетов, тетрапака и одноразовой посуды лучше отказаться.