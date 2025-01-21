Свердловчанин отсудил у турфирмы 150 тысяч за сорвавшуюся поездку

В Екатеринбурге мужчина отсудил более 150 тысяч рублей с туроператора «ТТ-Трэвел» за отмененный тур в Анталью из-за больного зуба. Добровольно вернуть деньги в компании отказались, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Перед поездкой у Алексея ухудшилось состояние здоровья после удаления зуба. Потребовалось лечение, ему были противопоказаны нагрузки, авиаперелеты и смена климата. За день до вылета, 19 июля, Алексей обратился к турагенту с заявлением об аннулировании тура и о возврате денежных средств, к заявлению он приложил медицинские справки», — пояснили в инстанции. На путешествие с супругой Алексей потратил 199 тысяч рублей.
Сперва мужчина обратился в Карпинский горсуд с требованием взыскать с турфирмы всю сумму поездки, однако там отказали. В вышестоящей инстанции с решением суда первой инстанции не согласились и обязали вернуть ответчика только часть суммы с выплатой моральной компенсации и штрафа.
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