Водителей с закрытыми номерами в Перми оштрафовали более чем на миллион рублей

Пермяков, которые закрывали номера своих авто, чтобы не платить за парковку за 2024 год оштрафовали 1,1 млн рублей. Всего было выявлено более восьми тысяч авто, номера которых невозможно было определить. Об этом рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на комитете по городскому хозяйству пермской гордумы.
«В 2024 году было выявлено 8 534 автомобиля, на номерах которых были размещены предметы, препятствующие идентификации номера. Были составлены протоколы о привлечении владельцев авто к ответственности. Общая сумма штрафов за 2024 год составила 1 123 000 рублей.
Также Мясоедов отметил, что с более, чем 4 000 машин были сняты предметы, закрывающие номер. За год было обнаружено 1 389 автомобилей, номера с которых сняты.
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