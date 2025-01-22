Депутат Рады Безуглая: Сырский получает премии до 20 млн гривен

Главком ВСУ Александр Сырский получает 20 миллионов гривен в качестве премии, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич — два миллиона. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«Кстати, о премиях генералитета. „Укрпочта“, плачешь?», — так подписала Марьяна Безуглая скрин перечня премий, которые выплачиваются генералам. Данными она поделилась в своем telegram-канале. Среди этих поощрений — премии Сырского в размере 20 миллионов гривен и премии Баргилевича суммой два миллиона гривен. Такие же два миллиона получают многие высокопоставленные армейские чины на Украине.
Безуглая подчеркнула, что большинство из этих генералов были «подняты» экс-президентом Украины Петром Порошенко для собственной поддержки и создания собственной агентуры. При этом депутат подчеркнула, что решения о выделении премий проводятся определенными фондами и без проведения аудитов.
Ранее Безуглая не раз критиковала украинское командование. В частности, 18 января депутат обвинила командование ВСУ в прорыве ВС РФ к Покровску. Она заявила, что в «прифронтовых городах по домам ютятся „тактикульные“ штабы, а одиночных бойцов отправляют вперёд в поля». Ее слова передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.