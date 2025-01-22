Экс-сотрудник свердловского ГУФСИН погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, оружие, вооружение, война, ноги, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Военнослужащий погиб, выполняя боевые задачи в Селидово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) 36-летний Николай Ш.,работавший в системе исполнения наказаний, 5 января погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Мужчина выполнял поставленные задачи в Селидово на Донбассе, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Николай Ш. родился и вырос в нашем городе. Окончив школу, получил среднее специальное образование по специальности юриспруденция. Работал в системе исполнения наказания, затем трудился в строительных организациях. Грамотный специалист и наставник, позитивный и добрый человек, хороший семьянин», — пояснили в мэрии.

Боец представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Церемония прощания с Николаем Ш. состоится днем 23 января на Аллее славы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) 36-летний Николай Ш.,работавший в системе исполнения наказаний, 5 января погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Мужчина выполнял поставленные задачи в Селидово на Донбассе, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Николай Ш. родился и вырос в нашем городе. Окончив школу, получил среднее специальное образование по специальности юриспруденция. Работал в системе исполнения наказания, затем трудился в строительных организациях. Грамотный специалист и наставник, позитивный и добрый человек, хороший семьянин», — пояснили в мэрии. Боец представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Церемония прощания с Николаем Ш. состоится днем 23 января на Аллее славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...