Экс-сотрудник свердловского ГУФСИН погиб в зоне СВО

Военнослужащий погиб, выполняя боевые задачи в Селидово Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) 36-летний Николай Ш.,работавший в системе исполнения наказаний, 5 января погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Мужчина выполнял поставленные задачи в Селидово на Донбассе, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Николай Ш. родился и вырос в нашем городе. Окончив школу, получил среднее специальное образование по специальности юриспруденция. Работал в системе исполнения наказания, затем трудился в строительных организациях. Грамотный специалист и наставник, позитивный и добрый человек, хороший семьянин», — пояснили в мэрии.

Боец представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Церемония прощания с Николаем Ш. состоится днем 23 января на Аллее славы.