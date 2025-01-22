В Пермском крае стали реже заключать брак и заводить детей

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В Пермском крае вступили в брак 15 147 пар за год
В Пермском крае вступили в брак 15 147 пар за год Фото:

В Пермском крае снизилась рождаемость. В 2024 году на свет появилось на 5% меньше детей, чем в предыдущем. Информация содержится на сайте комитета ЗАГС Пермского края.

«В 2024 году в Пермском крае родилось 21 732 ребенка, что на 5% меньше, чем годом ранее. Тогда на свет появилось 22 769 малышей. В брак в прошлом году вступили на 10% меньше пар — 15 147 против 16 742 в 2023 году», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

Ранее URA.RU рассказывало, что за 2024 год в Перми родилось более десяти тысяч детей. Из них было 116 двойняшек, сообщили в городской администрации. 

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В Пермском крае снизилась рождаемость. В 2024 году на свет появилось на 5% меньше детей, чем в предыдущем. Информация содержится на сайте комитета ЗАГС Пермского края. «В 2024 году в Пермском крае родилось 21 732 ребенка, что на 5% меньше, чем годом ранее. Тогда на свет появилось 22 769 малышей. В брак в прошлом году вступили на 10% меньше пар — 15 147 против 16 742 в 2023 году», — следует из статистики краевого комитета ЗАГС. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2024 год в Перми родилось более десяти тысяч детей. Из них было 116 двойняшек, сообщили в городской администрации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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