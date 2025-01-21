21 января 2025

В пермских роддомах родилось 116 двойняшек за год

© Служба новостей «URA.RU»
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За год в Перми родилось более десяти тысяч малышей
За год в Перми родилось более десяти тысяч малышей Фото:

За 2024 год в Перми родилось более десяти тысяч детей. Из них было 116 двойняшек, сообщили в городской администрации.

«В 2024 году в управлении ЗАГС Перми зарегистрировано рождение 10 812 малышей, в том числе 5 639 мальчиков и 5 173 девочки. В 2024 году в городе родилось 116 двоен», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми зафиксирована тенденция к выбору необычных имен для новорожденных. Так, мальчикам давали имена Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, а девочкам — Теона, Авигея, Ландыш, Беата, Луна, Фома.

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За 2024 год в Перми родилось более десяти тысяч детей. Из них было 116 двойняшек, сообщили в городской администрации. «В 2024 году в управлении ЗАГС Перми зарегистрировано рождение 10 812 малышей, в том числе 5 639 мальчиков и 5 173 девочки. В 2024 году в городе родилось 116 двоен», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми зафиксирована тенденция к выбору необычных имен для новорожденных. Так, мальчикам давали имена Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, а девочкам — Теона, Авигея, Ландыш, Беата, Луна, Фома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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