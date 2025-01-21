В пермских роддомах родилось 116 двойняшек за год

За год в Перми родилось более десяти тысяч малышей
За 2024 год в Перми родилось более десяти тысяч детей. Из них было 116 двойняшек, сообщили в городской администрации.
«В 2024 году в управлении ЗАГС Перми зарегистрировано рождение 10 812 малышей, в том числе 5 639 мальчиков и 5 173 девочки. В 2024 году в городе родилось 116 двоен», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми зафиксирована тенденция к выбору необычных имен для новорожденных. Так, мальчикам давали имена Алфей, Лучезар, Антей, Кир, Дамиан, а девочкам — Теона, Авигея, Ландыш, Беата, Луна, Фома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!