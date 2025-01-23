В Юрле переизбрали главу, избавлявшуюся от деревень

Татьяна Моисеева переизбрана на пост главы Юрлинского округа Пермского края. Об этом сообщает в telegram-канале региональный совет представительных органов муниципальных образований.
«Татьяна Моисеева приступит к своим обязанностям с 25 января 2025 года. Она возглавляет округа с апреля 2011 года», — говорится в сообщении.
Фамилия Моисеевой прозвучала на весь Пермский край в 2023 году, когда глава округа приняла непростое решение о слиянии с Юрлой двух маленьких деревушек, где жило в общей сложности 200 человек. Обе деревни были лишены большинства современных коммунальных удобств и объектов социального и культурного характера.
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