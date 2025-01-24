В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем

24 января 2025 в 18:07 Размер текста - 17 +

Полиция догнала пьяного нарушителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем. В конечном итоге, его удалось остановить. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения лихача арестовали на 13 суток. «В ночь на 24 января экипаж полка ДПС ГАИ Челябинска около дома № 82 по Комсомольскому проспекту подал сигнал об остановке водителю „Киа Спортэйдж“ для проверки документов, однако тот попытался скрыться. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что водитель превышал скорость и продолжал игнорировать полицию. Сотрудники ДПС сумели остановить автомобиль и выяснили, что водитель 1988 года рождения был пьян. В отделе полиции на него составили 13 протоколов. «Ранее дважды привлекавшему к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине судом назначено 13 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем. В конечном итоге, его удалось остановить. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения лихача арестовали на 13 суток. «В ночь на 24 января экипаж полка ДПС ГАИ Челябинска около дома № 82 по Комсомольскому проспекту подал сигнал об остановке водителю „Киа Спортэйдж“ для проверки документов, однако тот попытался скрыться. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что водитель превышал скорость и продолжал игнорировать полицию. Сотрудники ДПС сумели остановить автомобиль и выяснили, что водитель 1988 года рождения был пьян. В отделе полиции на него составили 13 протоколов. «Ранее дважды привлекавшему к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине судом назначено 13 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.