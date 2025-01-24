В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем

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Полиция догнала пьяного нарушителя Фото:

В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем. В конечном итоге, его удалось остановить. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения лихача арестовали на 13 суток.

«В ночь на 24 января экипаж полка ДПС ГАИ Челябинска около дома № 82 по Комсомольскому проспекту подал сигнал об остановке водителю „Киа Спортэйдж“ для проверки документов, однако тот попытался скрыться. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что водитель превышал скорость и продолжал игнорировать полицию. Сотрудники ДПС сумели остановить автомобиль и выяснили, что водитель 1988 года рождения был пьян. В отделе полиции на него составили 13 протоколов.

«Ранее дважды привлекавшему к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине судом назначено 13 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем. В конечном итоге, его удалось остановить. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения лихача арестовали на 13 суток. «В ночь на 24 января экипаж полка ДПС ГАИ Челябинска около дома № 82 по Комсомольскому проспекту подал сигнал об остановке водителю „Киа Спортэйдж“ для проверки документов, однако тот попытался скрыться. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что водитель превышал скорость и продолжал игнорировать полицию. Сотрудники ДПС сумели остановить автомобиль и выяснили, что водитель 1988 года рождения был пьян. В отделе полиции на него составили 13 протоколов. «Ранее дважды привлекавшему к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине судом назначено 13 суток административного ареста. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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