Челябинский военный-рецидивист осужден за самоволку и убийство собутыльника

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) отправил в колонию мобилизованного, который во время самоволки убил собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде 13 лет и двух месяцев лишения свободы.
«Судом действия военнослужащего были квалифицированы по ч. 5 ст. 337, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок тринадцать лет и два месяца в колонии строгого режима с лишением воинского звания „младший сержант“», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В суде было установлено, что военный был призван в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации и покинул воинскую часть 1 апреля 2023 года. До 18 августа 2024 года скрывался, меняя города. Убийство произошло во время самоволки. Тогда военный находился в Магнитогорске у товарища. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого младший сержант избил оппонента, а после вонзил в него нож. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что военный не отбыл наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства, ранее назначенное за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 167 УК РФ.
В суде мужчина полностью признался в содеянном и раскаялся. Помимо основного наказания он должен выплатить отцу и сестре погибшего по миллиону рублей.
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