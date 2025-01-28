В Челябинске будут судить топ-менеджера МУП «СОД»: он входил в состав ОПГ

В Челябинске довели до суда дело в отношении главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова, обвиняемого в получении особо крупных взяток и мошенничестве. По предварительным данным, он входил в состав межрегиональной ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО, вместе с Беловым под суд отправили его пособника в лице Ивана Нечаева.
«Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Сергея Белова, замещавшего должности заместителя директора по производственно-техническим вопросам ООО „Общественный городской транспорт“ и главного инженера МУП „Служба организации движения“, и его пособника Ивана Нечаева. Белов обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Нечаев — по ч. 5 ст. 33, чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Калининский и Курчатовский районные суды Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Белов был задержан в мае 2023 года сотрудниками челябинского управления ФСБ. Его обвинили в коррупции и мошенничестве. Как полагает следствие, топ-менеджер с мая 2020 года по май 2022 года похитил более 660 тысяч рублей. Схему он провернул путем заключения с подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности фиктивных договоров на поставку и установку автомобильных стекол для общественного транспорта. С помощью такой же многоходовки он похитил 8,4 млн рублей в МУП «СОД».
Помимо махинаций с контрактами Белов, по версии следствия, занимался коррупцией. За деньги он оказывал помощь представителям различных фирм, специализирующихся на поставках автомобильных запчастей, с заключением выгодных сделок.
После задержания Белова силовики продолжили расследования и выявили следы ОПГ в других регионах РФ. В Екатеринбурге по делу о махинациях был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле.
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