В Челябинске может появиться новая хоккейная арена для команды «Трактор». Проект планируют реализовать в случае выигрыша Кубка Гагарина (приз, вручаемый победителю плей-офф КХЛ — прим. ред). Об этом заявила и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина во время проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».
«Если Кубок Гагарина приедет в Челябинск, мы будем рассматривать этот вопрос», — заявила Кодина. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды.
По словам Анны Кодиной, на данном этапе существующая арена вполне способна вместить всех фанатов хоккея. Однако, в случае дальнейшего успеха ХК «Трактор» и завоевания Кубка Гагарина начнется рассмотрение вопросов о возможном строительстве новой арены.
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