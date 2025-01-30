В Челябинске планируют построить новую арену для ХК «Трактор». Видео

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Новую арену в Челябинске построят при выигрыше «Трактором» Кубка Гагарина
Новую арену в Челябинске построят при выигрыше «Трактором» Кубка Гагарина Фото:

В Челябинске может появиться новая хоккейная арена для команды «Трактор». Проект планируют реализовать в случае выигрыша Кубка Гагарина (приз, вручаемый победителю плей-офф КХЛ — прим. ред). Об этом заявила и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина во время проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Если Кубок Гагарина приедет в Челябинск, мы будем рассматривать этот вопрос», — заявила Кодина. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды.

По словам Анны Кодиной, на данном этапе существующая арена вполне способна вместить всех фанатов хоккея. Однако, в случае дальнейшего успеха ХК «Трактор» и завоевания Кубка Гагарина начнется рассмотрение вопросов о возможном строительстве новой арены.

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В Челябинске может появиться новая хоккейная арена для команды «Трактор». Проект планируют реализовать в случае выигрыша Кубка Гагарина (приз, вручаемый победителю плей-офф КХЛ — прим. ред). Об этом заявила и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина во время проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Если Кубок Гагарина приедет в Челябинск, мы будем рассматривать этот вопрос», — заявила Кодина. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды. По словам Анны Кодиной, на данном этапе существующая арена вполне способна вместить всех фанатов хоккея. Однако, в случае дальнейшего успеха ХК «Трактор» и завоевания Кубка Гагарина начнется рассмотрение вопросов о возможном строительстве новой арены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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