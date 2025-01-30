Большинство челябинцев, путешествуя по России, в среднем тратят на транспорт до 20 000 рублей. При этом чаще всего горожане перемещаются на поезде, сообщили в пресс-службе «Авито Реклама» и «Авито Путешествия».
«Большинство челябинцев закладывают на транспортные расходы до 20 000 рублей. При этом чаще всего (32%) челябинцы совершают турпоездки по России один раз в год. Также 11% участников опроса бывают в турах два-три раза в год и лишь 7% отправляются в путешествие по стране больше трех раз в год», — сообщили в пресс-службе.
Также 52% челябинцев готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий от 10 000 до 30 000 рублей. Четверть горожан стараются укладываться в сумму до 10 000 рублей. А 14% опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 000 рублей до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей на транспорт закладывают 4% челябинцев.
В пресс-службе отметили, 35% челябинцев, путешествуя по России, передвигаются на поезде, 31% — на автомобиле, а 30% предпочитают путешествовать самолетами. Большинство горожан планируют путешествие за месяц. При этом ключевым критерием при выборе транспорта для внутреннего туризма для 53% челябинцев является его удобство.
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