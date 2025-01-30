Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Участница Pussy Riot Толоконникова, признанная в РФ иноагентом, объявлена в международный розыск», — сообщают правоохранители. Их слова передает РИА Новости.
В сентябре 2024 года министерство внутренних дел России объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot: Тасо Плетнер, Алину Петрову, Диану Буркот и Ольгу Борисову. Поиск участниц группы осуществляется в рамках уголовного дела, передает «Национальная служба новостей».
*Надежда Толоконникова признана в РФ иностранным агентом
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