Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск

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Толоконникова является участницей музыкальной группы Pussy Riot
Толоконникова является участницей музыкальной группы Pussy Riot Фото:

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Участница Pussy Riot Толоконникова, признанная в РФ иноагентом, объявлена в международный розыск», — сообщают правоохранители. Их слова передает РИА Новости. 

В сентябре 2024 года министерство внутренних дел России объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot: Тасо Плетнер, Алину Петрову, Диану Буркот и Ольгу Борисову. Поиск участниц группы осуществляется в рамках уголовного дела, передает «Национальная служба новостей».

*Надежда Толоконникова признана в РФ иностранным агентом

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Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Участница Pussy Riot Толоконникова, признанная в РФ иноагентом, объявлена в международный розыск», — сообщают правоохранители. Их слова передает РИА Новости.  В сентябре 2024 года министерство внутренних дел России объявило в розыск четырех участниц Pussy Riot: Тасо Плетнер, Алину Петрову, Диану Буркот и Ольгу Борисову. Поиск участниц группы осуществляется в рамках уголовного дела, передает «Национальная служба новостей». *Надежда Толоконникова признана в РФ иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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