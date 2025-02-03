Застройщики устроили борьбу за землю в Екатеринбурге, цена выросла в 500 раз

В Екатеринбурге выкупили землю под застройку за 164 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Сейчас на участке находятся семь старых домов, которые снесут Фото:

В Екатеринбурге завершились торги за участок в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, за время которых стоимость земли выросла в 504 раза и достигла более 164 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Победителем стало ООО «Специализированный застройщик «СК Союз». Начальная цена 326031 рубль увеличилась в 504 раза и составила в итоге 164466640 рублей. Участники торгов сделали 10070 шагов, чтобы выявить победителя», — пояснили в горадминистрации.

Общая площадь застройки составит 13,3 тысячи квадратных метров. Помимо жилья, там построят детский сад, школу, больницу и спортивный зал для секций. На данный момент на площадке находятся семь домов, построенных в 1950-х годах.

Ранее URA.RU писало о торгах, которые стали рекордными, за участок в центре Екатеринбурга. Во время 12-дневного аукциона цена взлетела в 542 раза. Девелоперы сделали 10820 шагов до 55 миллионов рублей за землю общей площадью в 4150 квадратных метров.

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В Екатеринбурге завершились торги за участок в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, за время которых стоимость земли выросла в 504 раза и достигла более 164 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Победителем стало ООО «Специализированный застройщик «СК Союз». Начальная цена 326031 рубль увеличилась в 504 раза и составила в итоге 164466640 рублей. Участники торгов сделали 10070 шагов, чтобы выявить победителя», — пояснили в горадминистрации. Общая площадь застройки составит 13,3 тысячи квадратных метров. Помимо жилья, там построят детский сад, школу, больницу и спортивный зал для секций. На данный момент на площадке находятся семь домов, построенных в 1950-х годах. Ранее URA.RU писало о торгах, которые стали рекордными, за участок в центре Екатеринбурга. Во время 12-дневного аукциона цена взлетела в 542 раза. Девелоперы сделали 10820 шагов до 55 миллионов рублей за землю общей площадью в 4150 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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