Застройщики устроили борьбу за землю в Екатеринбурге, цена выросла в 500 раз

В Екатеринбурге завершились торги за участок в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, за время которых стоимость земли выросла в 504 раза и достигла более 164 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Победителем стало ООО «Специализированный застройщик «СК Союз». Начальная цена 326031 рубль увеличилась в 504 раза и составила в итоге 164466640 рублей. Участники торгов сделали 10070 шагов, чтобы выявить победителя», — пояснили в горадминистрации.
Общая площадь застройки составит 13,3 тысячи квадратных метров. Помимо жилья, там построят детский сад, школу, больницу и спортивный зал для секций. На данный момент на площадке находятся семь домов, построенных в 1950-х годах.
Ранее URA.RU писало о торгах, которые стали рекордными, за участок в центре Екатеринбурга. Во время 12-дневного аукциона цена взлетела в 542 раза. Девелоперы сделали 10820 шагов до 55 миллионов рублей за землю общей площадью в 4150 квадратных метров.
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