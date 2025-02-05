Центр Петербурга хотят оставить без ларьков

В последнее время в Санкт-Петербурге наблюдается активный демонтаж ларьков и павильонов, причем этот процесс затрагивает не только нелегальные объекты, но и те, что работают по действующим договорам аренды. Согласно информации от Смольного, администрации районов получили строгий запрет на предложения по созданию новых мест для размещения киосков.
«СМИ замечают, что соответствующее письмо за подписью главы комитета по промполитике, инновациям и торговле Александра Ситова пришло главам администраций через пару дней после резонансного сноса НТО (нестационарный торговый объект) вдоль канала Грибоедова и около Спаса на Крови. Многие объекты стояли там пару десятков лет. Эксперты не исключают, что вскоре придут и за другими старожилами», — пишет «Бизнес ФМ Санкт-Петербург».
Эксперты и представители ассоциаций малого бизнеса, такие как Алексей Третьяков, председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка, выразили «Бизнес ФМ» обеспокоенность текущей политикой. Они указывают на долгосрочный тренд к устранению малых торговых точек, начиная еще с 2004 года, и предупреждают о возможном усилении этой тенденции. С 2022 по 2024 год комитет по контролю за имуществом освободил значительное количество земельных участков от незаконно размещенных НТО. При этом бюджет на демонтажные работы был увеличен на 100 миллионов рублей, что подчеркивает серьезность намерений властей. Они планируют использовать технологии, такие как нейросети системы «Безопасный город», для выявления нелегальных торговых точек. Также ведутся работы над законодательными инициативами, которые позволят регулировать размещение НТО на частных территориях.
Недовольство среди предпринимателей и граждан растет, особенно после инцидентов, когда из-за демонтажа люди теряют работу и средства к существованию. Общественные организации пытаются добиться пересмотра решений и защиты своих прав через обращения к городским властям.
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