«Кормят нормально»: как живет в СИЗО арестованный за взятку свердловский экс-министр

Адвокат арестованного экс-министра Смирнова: в СИЗО он держится хорошо

06 февраля 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Николая Смирнова обвинили в получении взятки за общее покровительство Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, держится хорошо и не жалуется на условия. Подробнее о новом быте экс-топ-чиновника URA.RU рассказал его адвокат Алексей Стадников. «Николай Борисович держится хорошо [в СИЗО]. Он же ведь в армии служил, готов к суровым условиям. Конечно, это не очень, когда ты был в кресле министра, а потом попал за решетку. Но он держится. Жалоб у него на условия содержания нет. Все хорошо. Кормят нормально», — поделился защитник. Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Обжаловать решение суда днем 6 февраля ему не удалось. Во время судебного заседания по рассмотрению апелляции также вскрылись новые обстоятельства его дела — взятку Смирнов якобы получил за общее покровительство. В деле фигурируют также его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, держится хорошо и не жалуется на условия. Подробнее о новом быте экс-топ-чиновника URA.RU рассказал его адвокат Алексей Стадников. «Николай Борисович держится хорошо [в СИЗО]. Он же ведь в армии служил, готов к суровым условиям. Конечно, это не очень, когда ты был в кресле министра, а потом попал за решетку. Но он держится. Жалоб у него на условия содержания нет. Все хорошо. Кормят нормально», — поделился защитник. Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Обжаловать решение суда днем 6 февраля ему не удалось. Во время судебного заседания по рассмотрению апелляции также вскрылись новые обстоятельства его дела — взятку Смирнов якобы получил за общее покровительство. В деле фигурируют также его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов.