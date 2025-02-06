«Кормят нормально»: как живет в СИЗО арестованный за взятку свердловский экс-министр

Адвокат арестованного экс-министра Смирнова: в СИЗО он держится хорошо
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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург , смирнов николай
Николая Смирнова обвинили в получении взятки за общее покровительство Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, держится хорошо и не жалуется на условия. Подробнее о новом быте экс-топ-чиновника URA.RU рассказал его адвокат Алексей Стадников.

«Николай Борисович держится хорошо [в СИЗО]. Он же ведь в армии служил, готов к суровым условиям. Конечно, это не очень, когда ты был в кресле министра, а потом попал за решетку. Но он держится. Жалоб у него на условия содержания нет. Все хорошо. Кормят нормально», — поделился защитник.

Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Обжаловать решение суда днем 6 февраля ему не удалось. Во время судебного заседания по рассмотрению апелляции также вскрылись новые обстоятельства его дела — взятку Смирнов якобы получил за общее покровительство. В деле фигурируют также его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов.

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Бывший глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, держится хорошо и не жалуется на условия. Подробнее о новом быте экс-топ-чиновника URA.RU рассказал его адвокат Алексей Стадников. «Николай Борисович держится хорошо [в СИЗО]. Он же ведь в армии служил, готов к суровым условиям. Конечно, это не очень, когда ты был в кресле министра, а потом попал за решетку. Но он держится. Жалоб у него на условия содержания нет. Все хорошо. Кормят нормально», — поделился защитник. Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Обжаловать решение суда днем 6 февраля ему не удалось. Во время судебного заседания по рассмотрению апелляции также вскрылись новые обстоятельства его дела — взятку Смирнов якобы получил за общее покровительство. В деле фигурируют также его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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