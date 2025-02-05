05 февраля 2025

Туристку из Кубы принудительно выдворили на родину после поездки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд выдворил кубинку за пределы России
Суд выдворил кубинку за пределы России Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) туристка из Кубы получила штраф и была выдворена за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщается в базе данных городского суда.

«Признать Куэва М.Д. виновной в совершении административного правонарушения, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. С принудительным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России до исполнения процедуры административного выдворения», — сообщается в картотеке.

Девушка приехала в Югру в марте 2024 года по туристической визе. Она не имела патента или разрешения на временное проживание на территории России. Срок ее пребывания истек, а она не торопилась покидать страну, чем нарушила закон.

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В Нижневартовске (ХМАО) туристка из Кубы получила штраф и была выдворена за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщается в базе данных городского суда. «Признать Куэва М.Д. виновной в совершении административного правонарушения, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. С принудительным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России до исполнения процедуры административного выдворения», — сообщается в картотеке. Девушка приехала в Югру в марте 2024 года по туристической визе. Она не имела патента или разрешения на временное проживание на территории России. Срок ее пребывания истек, а она не торопилась покидать страну, чем нарушила закон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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