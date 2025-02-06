В Челябинской школе охранник подрался с подростком

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Охранник схватил подростка, после чего завязалась борьба Фото:

В школе №109 в Челябинске охранник подрался с подростком. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе министерства образования региона.

«В школе города Челябинска произошел инцидент между учеником и сотрудником частного охранного предприятия. Сразу же были подключены все необходимые службы, в том числе психолог, а также незамедлительно проинформированы родители. Ситуация, безусловно, недопустимая. В настоящий момент ведется работа со всеми участниками инцидента», — сообщили в пресс-службе.

В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку.

Как сообщило издание «74.ру», разнять охранника и подростка пыталась женщина. После того, как охранник ослабил хватку, ученик начал что-то выкрикивать в его адрес, но женщина отвела подальше подростка.

Как рассказали в ведомстве, охранник сейчас отстранен от исполнения обязанностей. На данный момент ситуация находится на контроле со стороны органов управления образованием, будет проведен всесторонний анализ.

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В школе №109 в Челябинске охранник подрался с подростком. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе министерства образования региона. «В школе города Челябинска произошел инцидент между учеником и сотрудником частного охранного предприятия. Сразу же были подключены все необходимые службы, в том числе психолог, а также незамедлительно проинформированы родители. Ситуация, безусловно, недопустимая. В настоящий момент ведется работа со всеми участниками инцидента», — сообщили в пресс-службе. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку. Как сообщило издание «74.ру», разнять охранника и подростка пыталась женщина. После того, как охранник ослабил хватку, ученик начал что-то выкрикивать в его адрес, но женщина отвела подальше подростка. Как рассказали в ведомстве, охранник сейчас отстранен от исполнения обязанностей. На данный момент ситуация находится на контроле со стороны органов управления образованием, будет проведен всесторонний анализ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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