06 февраля 2025

В ХМАО следователи заинтересовались юношей, сломавшим позвоночник в спортзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Травма подростка после подъема штанги заинтересовала следователей
Травма подростка после подъема штанги заинтересовала следователей Фото:

В Сургуте (ХМАО) следователи организовали проверку после инцидента в спортзале вечерней школы, где 16-летний юноша сломал позвоночник из-за подъема 100-килограммовой штанги. Информация сообщает окружное Управление СК РФ.

«В Сургуте 16-летний учащийся вечерней школы, находясь в учреждении, получил травму позвоночника. Сообщается, что подросток с другими ребятами перед уроками соревновался в подъеме 100-килограммовой штанги. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Администрацию школы проверят на организацию безопасного нахождения воспитанников в стенах образовательного учреждения. Ответственным лицам грозит обвинение по статье о халатности.

Инцидент в спортзале вечерней школы Сургута, где подросток получил серьезные травмы позвоночника, произошел в результате спора между учениками о том, кто из них сильнее. Старшеклассники решили устроить соревнование по подъему штанги весом в 100 кило. Пострадавший юноша сейчас проходит лечение и реабилитацию.

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В Сургуте (ХМАО) следователи организовали проверку после инцидента в спортзале вечерней школы, где 16-летний юноша сломал позвоночник из-за подъема 100-килограммовой штанги. Информация сообщает окружное Управление СК РФ. «В Сургуте 16-летний учащийся вечерней школы, находясь в учреждении, получил травму позвоночника. Сообщается, что подросток с другими ребятами перед уроками соревновался в подъеме 100-килограммовой штанги. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Администрацию школы проверят на организацию безопасного нахождения воспитанников в стенах образовательного учреждения. Ответственным лицам грозит обвинение по статье о халатности. Инцидент в спортзале вечерней школы Сургута, где подросток получил серьезные травмы позвоночника, произошел в результате спора между учениками о том, кто из них сильнее. Старшеклассники решили устроить соревнование по подъему штанги весом в 100 кило. Пострадавший юноша сейчас проходит лечение и реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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