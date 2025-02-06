В ХМАО следователи заинтересовались юношей, сломавшим позвоночник в спортзале

В Сургуте (ХМАО) следователи организовали проверку после инцидента в спортзале вечерней школы, где 16-летний юноша сломал позвоночник из-за подъема 100-килограммовой штанги. Информация сообщает окружное Управление СК РФ.
«В Сургуте 16-летний учащийся вечерней школы, находясь в учреждении, получил травму позвоночника. Сообщается, что подросток с другими ребятами перед уроками соревновался в подъеме 100-килограммовой штанги. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Администрацию школы проверят на организацию безопасного нахождения воспитанников в стенах образовательного учреждения. Ответственным лицам грозит обвинение по статье о халатности.
Инцидент в спортзале вечерней школы Сургута, где подросток получил серьезные травмы позвоночника, произошел в результате спора между учениками о том, кто из них сильнее. Старшеклассники решили устроить соревнование по подъему штанги весом в 100 кило. Пострадавший юноша сейчас проходит лечение и реабилитацию.
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