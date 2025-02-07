07 февраля 2025

Мэр Екатеринбурга поставил чиновников на лыжи — в один забег с участниками СВО. Фото

В Екатеринбурге прошел главный забег «Лыжни России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов произвел символический выстрел
Алексей Орлов произвел символический выстрел Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга (Преображенский парк) прошел главный городской забег в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Открывал его торжественным выстрелом мэр Алексей Орлов. А в первом ряду под его надзором стартовали чиновники — вице-мэры Константин Шевченко и Андрей Корюков (скоро утратит этот статус), начальник департамента культуры Илья Марков, глава департамента физкультуры Людмила Фитина и ее зам Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпиады-2006.

Сам Орлов — любитель лыж — участвовать не смог. Корреспонденту URA.RU он объяснил, что получил «маленькую спортивную травму». «Мне еще две недели надо восстановиться», — объяснил он.

Протяженность дистанции — 2025 метров. «В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию великой Победы. <…> Очень важно, что сегодня в Преображенском парке вместе с профессионалами, любителями спорта стартовали и участники и ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют свой долг, вдовы, потерявшие своих мужей. Это герои нашего времени, о которых тоже надо заботиться», — сказал Орлов. После финиша к нему подошел сержант взвода БПЛА в спортивном костюме, они тепло общались минут 10.

В забеге участвовали около сотни любителей
В забеге участвовали около сотни любителей
Фото:
Илья Марков (слева) и Иван Алыпов
Илья Марков (слева) и Иван Алыпов
Фото:
Людмила Фитина
Людмила Фитина
Фото:
Справа — Андрей Корюков, который вот-вот возглавит Кировский район
Справа — Андрей Корюков, который вот-вот возглавит Кировский район
Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга (Преображенский парк) прошел главный городской забег в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Открывал его торжественным выстрелом мэр Алексей Орлов. А в первом ряду под его надзором стартовали чиновники — вице-мэры Константин Шевченко и Андрей Корюков (скоро утратит этот статус), начальник департамента культуры Илья Марков, глава департамента физкультуры Людмила Фитина и ее зам Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпиады-2006. Сам Орлов — любитель лыж — участвовать не смог. Корреспонденту URA.RU он объяснил, что получил «маленькую спортивную травму». «Мне еще две недели надо восстановиться», — объяснил он. Протяженность дистанции — 2025 метров. «В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию великой Победы. <…> Очень важно, что сегодня в Преображенском парке вместе с профессионалами, любителями спорта стартовали и участники и ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют свой долг, вдовы, потерявшие своих мужей. Это герои нашего времени, о которых тоже надо заботиться», — сказал Орлов. После финиша к нему подошел сержант взвода БПЛА в спортивном костюме, они тепло общались минут 10.
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© Служба новостей «URA.RU»
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