Мэр Екатеринбурга поставил чиновников на лыжи — в один забег с участниками СВО. Фото

В Екатеринбурге прошел главный забег «Лыжни России»

08 февраля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов произвел символический выстрел Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга В Академическом районе Екатеринбурга (Преображенский парк) прошел главный городской забег в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Открывал его торжественным выстрелом мэр Алексей Орлов. А в первом ряду под его надзором стартовали чиновники — вице-мэры Константин Шевченко и Андрей Корюков (скоро утратит этот статус), начальник департамента культуры Илья Марков, глава департамента физкультуры Людмила Фитина и ее зам Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпиады-2006. Сам Орлов — любитель лыж — участвовать не смог. Корреспонденту URA.RU он объяснил, что получил «маленькую спортивную травму». «Мне еще две недели надо восстановиться», — объяснил он. Протяженность дистанции — 2025 метров. «В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию великой Победы. <…> Очень важно, что сегодня в Преображенском парке вместе с профессионалами, любителями спорта стартовали и участники и ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют свой долг, вдовы, потерявшие своих мужей. Это герои нашего времени, о которых тоже надо заботиться», — сказал Орлов. После финиша к нему подошел сержант взвода БПЛА в спортивном костюме, они тепло общались минут 10. В забеге участвовали около сотни любителей Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Илья Марков (слева) и Иван Алыпов Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Людмила Фитина Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Справа — Андрей Корюков, который вот-вот возглавит Кировский район Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга (Преображенский парк) прошел главный городской забег в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Открывал его торжественным выстрелом мэр Алексей Орлов. А в первом ряду под его надзором стартовали чиновники — вице-мэры Константин Шевченко и Андрей Корюков (скоро утратит этот статус), начальник департамента культуры Илья Марков, глава департамента физкультуры Людмила Фитина и ее зам Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпиады-2006. Сам Орлов — любитель лыж — участвовать не смог. Корреспонденту URA.RU он объяснил, что получил «маленькую спортивную травму». «Мне еще две недели надо восстановиться», — объяснил он. Протяженность дистанции — 2025 метров. «В этом году „Лыжня России“ посвящена 80-летию великой Победы. <…> Очень важно, что сегодня в Преображенском парке вместе с профессионалами, любителями спорта стартовали и участники и ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют свой долг, вдовы, потерявшие своих мужей. Это герои нашего времени, о которых тоже надо заботиться», — сказал Орлов. После финиша к нему подошел сержант взвода БПЛА в спортивном костюме, они тепло общались минут 10.