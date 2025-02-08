Силовики задержали челябинца, бросившего в госучреждение коктейль Молотова

В Челябинске сотрудники регионального ФСБ и полиции оперативно задержали бросившего коктейль Молотова в здание управления культуры на улице Цвиллинга. Им оказался 59-летний мужчина, который стал жертвой телефонных экстремистов. Подробности первого допроса подозреваемого сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Центральный“ совместно с областным УФСБ задержали 59-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Челябинец беспрекословно следовал указаниям информационных террористов, впоследствии его убедили поджечь одно из административных зданий под предлогом проведения „разработки“ для проверки реакции полиции. Мужчина купил горючую смесь и действительно поджег крыльцо здания», — говорится в заявлении областного главка.
Перед тем как уговорить поджечь здание управления культуры, пожилому челябинцу позвонили и сообщили о некорректности данных о его трудовом стаже, что могло якобы повлиять на пенсию. Звонивший также попросил назвать код из СМС. Позже другой мошенник сообщил, что его предыдущие собеседники — злоумышленники, пытающиеся украсть с его счетов 270 тысяч рублей, и посоветовал обратиться в банки для оформления займов.
Из-за незавершенных противозаконных действий, осуществленных челябинцем, ущерб не был причинен, и пострадавших нет. В настоящее время продолжается работа с задержанным, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Еще не разгоревшийся огонь на крыльце дома заметила бдительная челябинка. Девушка приняла участие в тушении и сообщила о пожаре.
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