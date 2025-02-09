В Екатеринбурге начали судить юриста Михаила Медведевских, которого обвиняют в хищении более 200 миллионов рублей у банка ВТБ-24. Его разыскивали 13 лет и задержали, когда он пришел в отдел полиции, чтобы сменить паспорт. Мужчина думал, что уголовное делопроизводство прекратили и его уже не ищут, передает корреспондент URA.RU из Верх-Исетского райсуда.
Медведевских вменяют 92 эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Он, по версии следствия, входил в преступную группу, которая с 2009 по 2011 год находила подставных клиентов и за вознаграждение оформляла на них кредиты. В составе банды также были замначальника отдела в департаменте управления рисками банка Анатолий Асташкин и ведущий специалист отдела Игорь Кременевский. Эти двое одобряли кредиты, а Медведевских обналичивал деньги, считают силовики.
Преступную схему вскрыли в 2011 году. Тогда сыщики смогли выйти на Асташкина, а Медведевских и Кременевский сбежали. Через три года удалось скрыться и Асташкину. Всех троих объявили в розыск.
В 2023-м Кременевского нашли в ОАЭ и экстрадировали в РФ. Осенью прошлого года его приговорили к девяти годам колонии. Тогда же поймали и Медведевских. 12 октября его заключили под стражу.
Свою вину он отрицает и просит, чтобы дело прекратили за истечением сроков давности. В суд поддержать Медведевских пришли его пожилые родители. Они еле сдерживали слезы, когда увидели сына в наручниках.
Гособвинение попросило продлить Медведевских срок содержания под стражей на полгода. Сам он настаивал на домашнем аресте. «Считаю, что моя защита будет лучше осуществляться, если я буду дома. […] Я бы хотел быть дома с матерью в связи с ухудшением ее состояния здоровья», — просил он.
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