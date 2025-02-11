Челябинский депутат Ботов поддержал запрет на продажу газосодержащих товаров детям в России

Депутат Ботов: запрет на продажу товаров с газом детям снизит токсикоманию в РФ

12 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ботов советует родителям быть внимательнее к своим детям и их друзьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал законы, направленные на борьбу с детской токсикоманией. Ботов подчеркнул URA.RU, что запрет на продажу газосодержащей продукции несовершеннолетним и введение штрафов — это необходимые шаги для защиты молодежи от зависимостей, влияющих на здоровье целого поколения. «Введение запрета на продажу газосодержащей продукции несовершеннолетним и установление штрафных санкций — это правильное решение. Дети, в силу своей незрелости, не всегда осознают серьезность последствий и наша задача — ограничить доступ к опасным веществам. Эти изменения в законодательстве помогут предотвратить случаи токсикомании среди подростков. Крайне важно, чтобы службы по все стране осуществляли строгий контроль за соблюдением новых правил», — заявил Ботов. Ботов уточнил, что запрет на продажу зажигалок и подобных товаров поможет также снизить несчастные случаи — пожары и взрывы. Депутат уверен, что родителям следует быть внимательнее к детям. Он советует установить доверительные отношения с ребенком, интересоваться его жизнью, а также проводить профилактические беседы о вреде токсикомании. Ботов подчеркнул, что взрослым стоит обращать внимание на друзей и интересы подростка. А в случае резких изменений в поведении и других «звоночков» обращаться к специалистам. Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 марта в силу вступит запрет на продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров. Также президент РФ Владимир Путин 3 февраля подписал закон, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за нарушение данного закона. В Челябинской области похожий закон был принят в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал законы, направленные на борьбу с детской токсикоманией. Ботов подчеркнул URA.RU, что запрет на продажу газосодержащей продукции несовершеннолетним и введение штрафов — это необходимые шаги для защиты молодежи от зависимостей, влияющих на здоровье целого поколения. «Введение запрета на продажу газосодержащей продукции несовершеннолетним и установление штрафных санкций — это правильное решение. Дети, в силу своей незрелости, не всегда осознают серьезность последствий и наша задача — ограничить доступ к опасным веществам. Эти изменения в законодательстве помогут предотвратить случаи токсикомании среди подростков. Крайне важно, чтобы службы по все стране осуществляли строгий контроль за соблюдением новых правил», — заявил Ботов. Ботов уточнил, что запрет на продажу зажигалок и подобных товаров поможет также снизить несчастные случаи — пожары и взрывы. Депутат уверен, что родителям следует быть внимательнее к детям. Он советует установить доверительные отношения с ребенком, интересоваться его жизнью, а также проводить профилактические беседы о вреде токсикомании. Ботов подчеркнул, что взрослым стоит обращать внимание на друзей и интересы подростка. А в случае резких изменений в поведении и других «звоночков» обращаться к специалистам. Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 марта в силу вступит запрет на продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров. Также президент РФ Владимир Путин 3 февраля подписал закон, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за нарушение данного закона. В Челябинской области похожий закон был принят в 2023 году.