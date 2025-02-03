В России ввели штраф в 600 тысяч за продажу детям баллончиков с газом

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включая баллончики со сжиженным газом для заправки зажигалок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в тексте документа. Для граждан введены штрафы в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих газ.
Закон дополняет статью 14.53 КоАП РФ, которая ранее регулировала штрафы за продажу несовершеннолетним табачной продукции. Теперь под действие статьи попадают и газосодержащие товары бытового назначения, включенные в перечень, утвержденный правительством РФ. В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что новые меры направлены на обеспечение соблюдения запрета на продажу детям потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.
Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение административных санкций поможет предотвратить необдуманные поступки со стороны взрослых. Он подчеркнул необходимость принять все меры для защиты детей от искушений, которые могут привести к серьезным заболеваниям.
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