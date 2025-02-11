Путин наградил орденом директора пермского предприятия

Генерального директора пермского ООО «ЭРИС» Владимира Юркова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени генерального директора ООО „ЭРИС“ Юркова Владимира Ивановича. Обоснование — за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу», — говорится в документе на сайте правовой информации.
ООО «ЭРИС» производит газоаналитическое оборудование и системы пожарообнаружения. Предприятие находится в Чайковском.
Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
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